اتهمت الفنانة المصرية شيماء سيف مواطنتها الفنانة المصرية أيتن عامر بالكذب، بعدما رفضت الرواية التي قدمتها الأخيرة في اعتذارها عن واقعة التنمر على وزنها وتأخر إنجابها، مؤكدةً أن اعتذارها تضمن معلومات غير دقيقة، دفعتها إلى الخروج مجدداً لتوضيح موقفها وكشف ما جرى.

وأوضحت شيماء أن أيتن أشارت في اعتذارها إلى خضوعها لجراحة تكميم المعدة، وهو أمر نفته، مؤكدةً أنها لم تكن قد أجرت العملية في ذلك الوقت، ولم تكن تفكر فيها من الأساس، معتبرةً أن تقديم هذه المعلومة غيّر صورة الواقعة وأظهرها على نحو مغايرٍ للحقيقة.

وأضافت أن أكثر ما ترك أثراً نفسياً لديها هو ربط وزنها بقدرتها على الإنجاب أمام زوجها، وكأنها المسؤولة عن تأخر الحمل، في حين أن الأمر كان مرتبطاً بزوجها، موضحةً أنهما اتفقا على عدم طرح هذه التفاصيل الشخصية أمام الجمهور.

حقيقة علاقتها بأيتن عامر

ونفت شيماء وجود علاقة صداقة أو تقارب بينها وبين أيتن، رداً على ما وصفته بالإيحاء بوجود علاقة شخصية قوية تجمعهما، مؤكدةً أن لقاءاتهما خلال السنوات الست الماضية لم تتجاوز أربع مرات، وكانت تقتصر على تبادل التحية في المناسبات.

وقالت: «حسّستني إن أنا واكلة وشاربة في بيتها! ده ما حصلش، إحنا خلال الست سنين دول أقسم بالله أنا ما شوفتهاش يمكن غير أربع مرات، وكل اللي كان بيننا فيهم سلام سلام».

كما أشارت إلى أن أيتن كانت تعلم أنها المقصودة بالحديث منذ ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، مستشهدةً بما حدث بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي من إلغاء المتابعة ثم إعادتها، مؤكدةً أنها لا تتعامل مع الآخرين وفق حسابات المصالح، ولا تقبل إظهار الود لشخص تحمل تجاهه موقفاً سلبياً، قائلةً: «أنا ما باكلش مع حد عيش وملح وأنا شيلاله في قلبي حاجة».

سبب رد شيماء سيف على اعتذار أيتن

وكشفت شيماء أنها لم تكن ترغب في إحراج أيتن أو تكذيبها علناً، لكنها اضطرت إلى توضيح ما حدث بعدما رأت أن رواية الواقعة تضمنت اتهامات غير صحيحة طالت أشخاصاً آخرين، فضلاً عن تفاعل أيتن مع تعليقات انتقدت اعتذارها وتضمنت إساءةً إليها.

وأكدت أنها لا ترغب في إطالة الخلاف، وأنها تقبل اعتذار أيتن، لكنها تتمسك بروايتها لما حدث، تاركةً الفصل بينهما لله، واختتمت حديثها قائلةً: «عند الله تجتمع الخصوم»، في إشارة إلى عدم اقتناعها بما ورد في الاعتذار.

