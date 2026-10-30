بمشاعر ملؤها الحزن والأسى، استعادت الفنانة المصرية إلهام شاهين شريط الأيام والذكريات التي جمعتها بالراحل النجم الأنيق مصطفى فهمي، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيله والتي فتحت أبواب الشجن في الوسط الفني المصري.

وعبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، خطّت إلهام كلمات ناطقة بالحزن والافتقاد، ناشرةً صورة مميزة تجمعها بالصديق الغالي، ومستذكرةً رداء الفن الراقي الذي طالما جمعهما في السينما والتلفزيون، وعلى رأسها رائعتهم الخالدة «قصة الأمس»، حيث أشادت بأخلاقه النبيلة ومسيرته العطرة التي تركت فراغاً لا يُعوض.

وتطل الذكرى لتلقي الضوء على مسيرة فنان استثنائي بدأ شغفه من خلف الكاميرا كمساعد مصور قبل أن تخطف وسامته الأضواء ويمهد لنفسه طريق المجد بعيداً عن أسر «الفتى الوسيم»، متألقاً في عشرات الأعمال الخالدة مثل «حياة الجوهري» و«أهل الكهف».

رحل مصطفى فهمي تاركاً إرثاً عميقاً في وجدان الجمهور، بعد رحلة علاج قاسية وصراع قصير مع مضاعفات ورم المخ، لتظل كلماتها ودموع زملائه شاهداً على قيمة إنسانية وفنية نادرة غادرت عالمنا لكنها لم تغادر القلوب.