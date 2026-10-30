في خطوة ثورية تعيد رسم حدود الصحافة، نجحت مختبرات الاستقصاء الصحفي بشمال مقدونيا (IRL) بالتعاون مع شبكة «OCCRP» في تحويل أدبيات ملفات الفساد وتكتيكات الحرب الإعلامية من نصوص استقصائية طويلة إلى أعمال سينمائية روائية اقتنصت الجوائز واجتذبت جمهوراً جديداً.

وتجلت هذه التجربة الفريدة في فيلم الكوميديا السوداء «المقعد» (The Bench)، المقتبس من أوراق تحقيق صحفي استقصائي تعود جذوره لعام 2017، حيث فضّل القائمون على المشروع الابتعاد عن السرد الجاف، والولوج عميقاً داخل دراما الأسرة وتفكك الروابط الشخصية بين شقيقين فرقتهما الاستقطابات السياسية والانقسامات الحزبية.

وفجر الفيلم مفاجأة كبرى بفوزه بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الوطني للأفلام القصيرة، مما أثبت قدرة القوالب الفنية على تحويل وثائق الفساد المعقدة والملفات السياسية إلى دراما إنسانية مكثفة تشتبك مباشرة مع واقع الشارع.

وتفتح هذه الإستراتيجية المبتكرة أفقاً استثمارياً مستداماً للمؤسسات الصحفية المستقلة لمواجهة أزمات التمويل، إذ يعاد ضخ عوائد التوزيع السينمائي والمهرجانات لتمويل التحقيقات الصحفية القادمة، مع إنتاج مشروع سينمائي روائي طويل يسلط الضوء على خفايا كواليس الخداع الإعلامي بمنطقة البلقان.