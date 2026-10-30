أعلنت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» الخميس، أنها تعرضت لعملية اختراق كبيرة، ما دفعها إلى تجميد أصول رقمية بقيمة 3 مليارات دولار لمنع سرقتها.

وذكرت المنصة التي تعد الأكبر في العالم من حيث التداول اليومي للعملات المشفرة، أنها علقت التداول على بعض المنتجات.

وأكدت المنصة أن أموال المستخدمين آمنة تماماً، مشيرة إلى أن فرقها الأمنية تراجع المعلومات المتعلقة بالحادث بصورة عاجلة، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والشركات المتخصصة في تتبع الأصول الرقمية.

وقال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ«بينانس» الذي ترك إدارة المنصة لكنه لا يزال يمتلك حصة الأغلبية فيها: «يبدو بالفعل أنها عملية اختراق لمنصة بينانس».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر» باولو أردوينو، التي تصدر عملة مشفرة تحمل اسم «USDT»، إن شركته جمدت نحو 1.6 مليار دولار «مرتبطة باحتمال تعرض منصة بينانس للاختراق».

وانعكست التطورات على سوق العملات المشفرة، إذ تراجعت عملة «بيتكوين» بنحو 2% إلى 77646 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، فيما انخفضت «إيثريوم» إلى 2238.76 دولار، مسجلة أدنى مستوى في شهرين.

كما هبطت عملة «BNB» المرتبطة بمنصة «بينانس» بأكثر من 8% خلال 24 ساعة، لتصل إلى نحو 694 دولاراً.

وتواصل المنصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وتتبع الأصول المرتبطة به، في وقت لم تعلن فيه حصيلة نهائية مؤكدة للأموال التي تعرضت للاختراق.