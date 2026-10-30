ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2.5% لتصل إلى 113 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات التداول.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام من خام برنت تسليم يناير بنسبة 2.53% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 113.6 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 2.88%، لتصل إلى 104.94 دولارات للبرميل.