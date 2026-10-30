أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اندلاع حريق على متن سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، إثر حادث وقع بالقرب من السواحل العُمانية، فيما لا يزال مصير طاقمها مجهولاً.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغاً، الخميس، من ربان سفينة أخرى أفاد بمشاهدته سفينة تشتعل فيها النيران على بُعد نحو 25 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.

وأشارت إلى أنه لم تتوفر معلومات بشأن وضع أفراد الطاقم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، كما لم يصدر حتى الآن تقييم للتأثيرات البيئية المحتملة للحريق.

وأكدت الهيئة أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال غير معروفة، داعيةً السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.