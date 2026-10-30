استعرض أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تقرير الحالة المطرية بالمنطقة، والتقارير الواردة من الدفاع المدني والجهات المختصة بخصوص الاستعدادات للأمطار، واطَّلع على نسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها لدرء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.



ووجه خلال ترؤسه بمكتبه بالإمارة أمس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، بمضاعفة الجهود، وتفعيل الخطط المعدة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.