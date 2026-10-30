حذّر باحثون وأكاديميون وإعلاميون ومغتربون يمنيون في المملكة من خطورة التصعيد الإرهابي الذي تنفذه مليشيا الحوثي، مؤكدين لـ«عكاظ» أن استهداف السعودية والأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، ويكشف طبيعة المشروع التخريبي للمليشيا وارتباطه بالأجندة الإيرانية. وشدد المغتربون على ضرورة اتخاذ موقفاً دولياً حازماً لإنهاء التهديد الحوثي، ودعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة اليمنية وحماية أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.



وقال الباحث اليمني في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور عبدالرحمن المجهصي، إن ما ترتكبه مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من عشر سنوات من قتل وتنكيل بالشعب اليمني، ومحاصرة المدن واستهداف الأبرياء وتعطيل المصالح، إلى جانب تهديد الملاحة البحرية في باب المندب والاعتداء على السعودية، يمثل جرائم حرب وأعمالاً إرهابية تهدد المنطقة والعالم.



وأضاف أن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يكشف، بما لا يدع مجالاً للشك، خطورة هذه المليشيا، مؤكداً أن أبناء اليمن المقيمين في المملكة يقفون إلى جانب الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، ويؤيدون الإجراءات السعودية لحماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها والمقدسات الإسلامية.



من جانبه، وصف الأستاذ بجامعة أبها الدكتور مارش العديني الحوثيين بأنهم «سرطان أصاب جسد الأمة العربية والإسلامية»، محذراً من أن ممارساتهم التخريبية، بدءاً من السيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء وما نتج عنها من مآسٍ وزعزعة للاستقرار، وصولاً إلى استهداف السعودية والمقدسات الإسلامية، تمثل تهديداً يتجاوز اليمن إلى الأمن الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن ارتباط المليشيا بإيران ومحاولاتها تهديد الملاحة في باب المندب وخنق حركة التجارة والطاقة يفاقمان مخاطر تحويل اليمن إلى ساحة للصراع، الأمر الذي يستدعي التعامل بحزم مع هذا التهديد.



بدوره، قال المغترب والإعلامي سمير القباطي إن مليشيا الحوثي كشفت عن وجهها الحقيقي باستهدافها المقدسات الإسلامية بصواريخ إيرانية، بعد سنوات من قتل اليمنيين وتدمير منازلهم والزج بأطفالهم في أتون الحرب. وأضاف أن استهداف الأعيان المدنية والمناطق الحيوية يؤكد خطورة المليشيا، داعياً اليمنيين والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم إلى جانب السعودية.



وأكد الكاتب والإعلامي أحمد عبدالسلام عمران أن الاعتداءات الحوثية على المملكة ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمقدسات الإسلامية تمثل جريمة خطيرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، لافتاً إلى أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والتجارة العالمية.



من جهته، قال الإعلامي اليمني عوض العولقي إن الحوثيين لم يكتفوا بتكريس المناطقية والطائفية وإحراق اليمن، بل امتد تهديدهم إلى أمن المملكة ومقدسات أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، مطالباً بموقف دولي قوي وحازم لإنهاء خطر المليشيا، مستشهداً بمجزرة معسكر العلم في شبوة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة وسبعين جندياً جراء استهداف المعسكر بصواريخ، مشيداً بدور السعودية، ومؤكداً أن أبناء شبوة يدعمون استعادة الدولة وبناء يمن اتحادي.



فيما أكد المغترب اليمني في منطقة القنفذة فضل الدرامي أن اعتداءات الحوثيين على المملكة تمثل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لسلامة المدنيين واستقرار المنطقة، مشدداً على أن حماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدساتها مسؤولية عظيمة تتطلب موقفاً حازماً إزاء هذه الانتهاكات.