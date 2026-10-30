أدان رؤساء وممثلو الجاليات اليمنية في السعودية اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها والمقدسات الإسلامية، محذرين من تداعيات تهديداتها للممرات المائية والملاحة الدولية على أمن المنطقة والعالم.



وأكد قادة الجالية اليمنية لـ«عكاظ» تضامنهم مع المملكة وتأييدهم الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمقدسات، مشددين على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن خطر المليشيا المدعومة من إيران تجاوز اليمن ليهدد المنطقة بأكملها.



وقال رئيس الجالية اليمنية في مكة المكرمة أحمد عبدالسلام القرشي إن الاعتداءات الحوثية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها ومقدساتها مرفوضة، ولن تنال من عزيمة المملكة وشعبها الوفي، مؤكداً أنها ستبقى قوية بحكمة قيادتها وتلاحم شعبها.



من جانبه، ثمّن رئيس الجالية اليمنية في الدمام محمد العامري جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووقوفها الصادق إلى جانب الشعب اليمني في ظروفه الصعبة.



وأكد القرشي أن مواقف المملكة تجسد قيم النخوة والتضامن العربي، مشدداً على أن استباحة أمن الدول العربية أمر لا يمكن القبول به.



فيما قال رئيس الجالية اليمنية في نجران محمد العبش إن استهداف مليشيا الحوثي الأراضي السعودية والمقدسات الإسلامية، وتهديد أمن الممرات المائية والملاحة الدولية، يمثل عدواناً سافراً يضر بمقدرات الشعب اليمني وتطلعاته إلى الاستقرار. وجدد العبش استنكار أبناء الجالية لهذه الأعمال، مؤكداً مساندتهم جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها والمقدسات والأمن القومي العربي.



من جانبه، أكد عضو الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في جدة علي غالب العيسائي أن مكة المكرمة والمدينة المنورة خط أحمر، وأن حماية الحرمين الشريفين مسؤولية الأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن أي تهديد يستهدف المملكة أو يعرّض الحجاج والمعتمرين والمصلين للخطر يستوجب الإدانة والموقف الحازم.



وشدد العيسائي على أن المقدسات الإسلامية يجب أن تبقى بعيدة عن الصراعات، وأن حرمتها فوق أي حسابات، لافتاً إلى أن رفع الشعارات الدينية لا يكفي لإثبات الالتزام بقيم الإسلام، الذي يدعو إلى صيانة الأرواح وحماية المقدسات ودرء الفتن.



وأكد العيسائي وقوف الشعب اليمني مع الحكومة الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، داعياً إلى احترام المقدسات والالتزام بالقانون الدولي وتغليب الحكمة على التصعيد.



من جهته، قال مستشار الجالية اليمنية في عسير أحمد عبدالله أبوياسر إن الدفاع عن العقيدة والوطن وولاة الأمر والمقدسات واجب راسخ لا يقبل المساومة أو التهاون، مؤكداً أهمية الوقوف إلى جانب المملكة في أوقات الشدائد والمحن.



بدوره، أكد عضو الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في مكة المكرمة عبدالحميد الهناهي أن مليشيا الحوثي أصبحت مشروعاً يهدد اليمن والمملكة والمنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن جرائمها طالت القيم الإنسانية والثوابت الوطنية والمقدسات الإسلامية.



وأضاف أن ارتباط المليشيا بأجندات إيران وسعيها إلى توسيع نفوذها إقليمياً ودولياً يجعلان خطرها يتجاوز حدود اليمن، لافتاً إلى عدم اكتراثها بالاتفاقيات والمعاهدات، وداعياً إلى موقف حازم ينهي تهديدها ويحمي أمن المنطقة واستقرارها.