نزاع علني حاد وفصول درامية خرجت فجأة من الكواليس المغلقة لتشعل منصات التواصل الاجتماعي، بعدما فتحت الفنانة شيماء سيف دفاتر الماضي القريب ووجهت اتهاماً صريحاً لزميلتها أيتن عامر بـ«التنمر القاسي» وإلحاق أذىً معنوياً بالغاً أربك استقرار حياتها الزوجية.

وتعود جذور الصدام إلى تصريحات تلفزيونية مسجلة فجرت فيها شيماء سيف مفاجأة مدوية، كاشفة أن أيتن عامر وجهت لها إحراجاً علنياً بحضور زوجها قبل 5 سنوات، حين ربطت بين بدانتها العالية والحرمان من حلم الأمومة، مؤكدة لها أنها «لن تنجب أبداً» ما لم تخضع لعمليات التخسيس الجراحية وخسارة الوزن فوراً.

وأمام موجة الانتقادات، بادرت أيتن عامر بتقديم اعتذاراً علنياً لتلطيف الأجواء ونفي نية الإساءة، ليأتي رد شيماء سيف محقوناً بنبرة عتاب لا تخلو من المرارة، إذ قبلت الاعتذار لكنها وجهت صفعة كلامية قاسية مفادها أن «البيوت أسرار مقفولة على أوجاعها»، وأن إقحام الآخرين في قضايا الحمل والإنجاب أمام الأزواج يعد تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء.

ومع اشتعال التساؤلات بين الجمهور حول سبب الامتناع عن التفاهم عبر المكالمات المغلقة، أطلقت أيتن عامر تصريحاً حاسماً عبر منصة «إكس» ألقت فيه باللائمة على شيماء سيف، مؤكدة أن الأخيرة هي من اختارت ساحة «الفضائيات» لنبش الماضي ونشر الخلافات الشخصية على الملأ.