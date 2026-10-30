شهدت مدينة السويس المصرية انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان «VS-FILM» للأفلام القصيرة جداً، وسط حضور رسمي وفني عربي ودولي حاشد، وبمشاركة واسعة لنحو 180 فيلماً تمثل 29 دولة عربية وأجنبية.

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وحضر حفل الافتتاح الرسمي كل من محافظ السويس اللواء أركان حرب هاني رشاد، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، إلى جانب نخبة من صناع السينما والنجوم المصريين والعرب.

وشهد حفل الافتتاح الذي قدمته الفنانة ميرنا وليد تكريم عدد من أبرز نجوم الفن المصري والعربي؛ تقديراً لمسيرتهم الإبداعية، وهم: الفنان هاني رمزي، والفنان أحمد بدير، والفنانة وفاء عامر.

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وتتواصل فعاليات المهرجان حتى الأول من نوفمبر القادم، متضمنةً مسابقات رسمية متعددة لأفلام الخمس وعشر دقائق ومشاريع تخرج الطلاب، إضافة إلى ندوات تخصصية وورش عمل سينمائية تهدف لدعم المواهب الشابة وصناع الأفلام القصيرة.

الجدير ذكره أن رئيس المهرجان الدكتور أسامة أبونار ونائبه والمدير التنفيذي زياد باسمير الذي يغيب عن المهرجان لظروفه الصحية حيث ألقى الكلمة عنه المخرج السعودي الدكتور عمر الجاسر ومن إدارة المهرجان الإعلامي قدري الحجار (مدير المهرجان) ونائبه المستشار القانوني محمد عبدالعزيز ويرأس المركز الإعلامي الإعلامي أحمد النجار وحضر من الجانب السعودي المخرج فيصل الزيات.