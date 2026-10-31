أرجع فوك، مدرب التعاون، تعادل فريقه أمام الاتفاق 1-1، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، إلى خطأ تكتيكي في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن الإحباط نابع من إيمان اللاعبين والجهاز الفني بأحقيتهم في الانتصار.

وقال فوك إن فريقه واجه منافسًا قويًا في توقيت صعب، مهنئًا لاعبيه على الجهد البدني، ومشيرًا إلى أن المباراة شهدت فترات إيجابية وفرصًا للتسجيل.

وأوضح أن التعاون يمتلك إمكانات لتحقيق نتائج أفضل، إلا أن الظروف الحالية تفرض واقعًا صعبًا، في ظل الإصابات والاستعانة بعدد من اللاعبين دون الـ21 عامًا، معربًا عن تطلعه لعودة المصابين واستعادة طريق الانتصارات.

وعن تغييراته، بيّن أنه أشرك يونس البحراوي و محمد العقل في الدقيقة الـ60 على الجناحين لمساندة عبدالرزاق حمدالله، لكن التعديل لم يحقق النتيجة المطلوبة.

وأشار فوك إلى أن لقطة التعادل كشفت نقصًا في التغطية والخبرة لدى بعض اللاعبين الشباب، لافتًا إلى ضغط المباريات واستعداد الفريق لخوض مواجهة جديدة في آسيا.