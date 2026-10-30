قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة اعتبار نادي الشباب خاسراً أمام الهلال بثلاثة أشواط دون مقابل، بعد ثبوت إشراكه اللاعب مهنا هادي سفياني رغم سريان عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت السبت 24 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الناشئين.

وقضى القرار بتعديل نتيجة الأشواط الثلاثة إلى (25-0) لصالح الهلال، وإلغاء جميع النقاط التي سجلها الشباب خلالها، مع اعتماد النتائج المعدّلة في السجلات الرسمية للمباراة، واحتساب آثارها على ترتيب الفريقين وإحصاءات المسابقة وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.

واستند الاتحاد في قراره إلى سجل المباراة وقرار إيقاف اللاعب رقم (268-2026)، الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2026، والمتضمن إيقافه ثلاث مباريات رسمية في درجة الشباب، وعدم السماح له بالمشاركة في أي درجة أخرى حتى استكمال تنفيذ العقوبة.

كما استند إلى الفقرة (9/4) من المادة التاسعة من لائحة الأحداث الرياضية بالاتحاد، التي تقضي باعتبار النادي خاسراً للمباراة في حال إشراك لاعب موقوف، إضافة إلى الفقرتين (2/5) و(10/25) من اللائحة ذاتها، بشأن صلاحيات الاتحاد في تنظيم المسابقات واتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة اللعبة والصالح العام.

وتضمن القرار ثلاثة بنود؛ أولها اعتبار الشباب خاسراً أمام الهلال بثلاثة أشواط دون مقابل، لثبوت إشراك اللاعب مهنا هادي سفياني بالمخالفة لأحكام اللائحة، وثانيها إلغاء جميع النقاط التي سجلها الشباب خلال الأشواط الثلاثة وتعديل نتيجة كل شوط إلى (25-0) لصالح الهلال، وثالثها اعتماد النتائج الجديدة في السجلات الرسمية، وترتيب آثارها على ترتيب الفريقين وإحصاءات المسابقة.

وأكد الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حرصه على تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة للمنافسات، مشدداً على ضرورة التزام الأندية بالقرارات الصادرة عنه، والتحقق من أهلية اللاعبين قبل إشراكهم في المباريات الرسمية، بما يضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية.