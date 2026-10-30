تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، فيما انخفضت الفضة إلى أقل من 50 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف التضخمية، ما عزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 3910.53 دولارات للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2.8% إلى 3919.60 دولارًا، وهبطت الفضة بنسبة 5.8% إلى 49.34 دولارًا للأوقية.
وفي بقية المعادن النفيسة، تراجع البلاتين بنسبة 4% إلى 1428.35 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 3.1% إلى 975.25 دولارًا للأوقية.
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في عام والفضة دون 50 دولارًا للأوقية
تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، فيما انخفضت الفضة إلى أقل من 50 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف التضخمية، ما عزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
Gold prices fell today (Friday) to their lowest levels since October 2025, while silver dropped below $50 an ounce for the first time since November 2025, amid rising oil prices and ongoing inflation concerns, which bolstered expectations for an increase in U.S. interest rates.
Gold fell in spot transactions by 2.7% to $3910.53 an ounce, while U.S. futures contracts dropped by 2.8% to $3919.60, and silver decreased by 5.8% to $49.34 an ounce.
In other precious metals, platinum fell by 4% to $1428.35 an ounce, while palladium declined by 3.1% to $975.25 an ounce.