تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، فيما انخفضت الفضة إلى أقل من 50 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف التضخمية، ما عزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 3910.53 دولارات للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2.8% إلى 3919.60 دولارًا، وهبطت الفضة بنسبة 5.8% إلى 49.34 دولارًا للأوقية.

وفي بقية المعادن النفيسة، تراجع البلاتين بنسبة 4% إلى 1428.35 دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 3.1% إلى 975.25 دولارًا للأوقية.