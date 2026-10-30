تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، متأثرةً بارتفاع أسعار النفط وتسارع التضخم في الولايات المتحدة، ما عزز توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال ديسمبر القادم.

وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4000.54 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة إلى 4010.10 دولار.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال سبتمبر، مع زيادة تكاليف البنزين وسلع أخرى، الأمر الذي عزز توقعات الاقتصاديين برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تسعّر الأسواق احتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر بنحو 75%.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ما يقلل جاذبيته الاستثمارية، فيما أسهم ارتفاع النفط في تعزيز المخاوف التضخمية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 51.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1459.75 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 992.37 دولار.

وأشار التقرير إلى أن المعادن الثلاثة كانت تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية.