لقي ثلاثة أشخاص مقتلهم إثر تصادم جوي بين مروحيتين بالقرب من مطار ماكمينفيل المحلي في ولاية أوريجون الأمريكية، في حادث وقع بعد ظهر الخميس.

وأوضحت السلطات أن المروحيتين اصطدمتا في الجو قبل سقوطهما في حقل زراعي بالقرب من المطار، مشيرة إلى أن الحادث شمل مروحيةً من طراز «روبنسون آر 22» وأخرى من طراز «إيرباص إتش 125».

وأسفر الحادث عن مقتل مدربة الطيران مادي آسبو (22 عاماً)، المنحدرة من ولاية تكساس، وطالبِ طيرانٍ بريطانيٍ كان برفقتها على متن المروحية الأولى، إضافة إلى قائد المروحية الثانية تايلر ستيرديفانت (38 عاماً)، من ولاية أوريجون.

ولم تكشف السلطات عن اسم طالب الطيران البريطاني، انتظاراً لإبلاغ ذويه، فيما أكدت أن جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المروحيتين لقوا مقتلهم.

وباشرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ومجلس سلامة النقل الوطني التحقيق في ملابسات التصادم وأسبابه، فيما أغلقت السلطات الطريق السريع رقم 233 بالقرب من موقع الحادث خلال عمليات الاستجابة والتحقيق.