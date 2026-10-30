توفي الممثل البريطاني الشهير السير باتريك ستيوارت، أحد أبرز نجوم السينما والتلفزيون، عن عمر ناهز 86 عاماً، في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وفق ما أعلنه ممثلوه عبر بيان رسمي.

ورحل ستيوارت، الأربعاء، محاطاً بأفراد عائلته وزوجته صاني أوزيل، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، ترك خلالها بصمة بارزة في عالم المسرح والسينما والتلفزيون.

واشتهر الممثل الراحل عالمياً بتجسيد شخصية الكابتن جان لوك بيكار في سلسلة الخيال العلمي «Star Trek: The Next Generation»، كما جسّد شخصية البروفيسور تشارلز إكزافييه، المعروف باسم «البروفيسور إكس»، في سلسلة أفلام «X-Men»، وأصبح الوجهان من أبرز أدواره التي ارتبط بها الجمهور حول العالم.

وبدأ ستيوارت مسيرته الفنية على خشبة المسرح، وانضم إلى شركة شكسبير الملكية، قبل أن ينتقل إلى الشاشة ويحقق شهرة عالمية، جامعاً بين الأداء المسرحي الكلاسيكي وأدوار الخيال العلمي.

وفي عام 2010، منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس تقديراً لإسهاماته في مجال الدراما والفنون، ليظل اسمه حاضراً بين أبرز الممثلين الذين تركوا أثراً في تاريخ التلفزيون والسينما.