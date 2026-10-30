لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب خمسة آخرون إثر انهيار جزء من التشكيلات الصخرية المعروفة باسم «مداخن الجنيات»، في منطقة كبادوكيا وسط تركيا، التي تُعد من أشهر الوجهات السياحية في البلاد، وفقاً للسلطات التركية.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الانهيار وقع الخميس (29 أكتوبر)، بالقرب من مدخل متحف غوريم المفتوح، بعد أمطار غزيرة تسببت في حدوث انزلاق أرضي أدى إلى تساقط أجزاء من التكوين الصخري على الموجودين في الموقع.

وقال محافظ ولاية نوشهر، حسين كوك، إن اثنين من القتلى يحملان الجنسية التركية، فيما لم تُعلن جنسية الضحية الثالثة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف انتقلت إلى الموقع للبحث عن أشخاص ربما علقوا تحت الأنقاض.

وأضافت السلطات أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابساته وأسبابه.

وتُعد كبادوكيا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، وتشتهر بتكويناتها الصخرية المخروطية التي تشكلت بفعل النشاط البركاني والتعرية الطبيعية، كما أُدرجت مواقعها الصخرية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.