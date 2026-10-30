رفضت محكمة الاستئناف في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم (الجمعة)، استئناف إيرين باترسون، المدانة بقتل ثلاثة من أقارب زوجها السابق باستخدام فطر سام في وجبة غداء أعدّتها بمنزلها عام 2023، كما قررت تشديد عقوبتها إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

وكانت باترسون قد حكم عليها في أغسطس 2025 بالسجن المؤبد، مع إمكانية الإفراج المشروط بعد قضائها 33 عاماً، قبل أن تطعن في إدانتها، فيما تقدم الادعاء العام باستئناف للمطالبة بتشديد العقوبة.

وأوضحت المحكمة أن جرائم القتل اتسمت بالتخطيط المسبق والتعمد، ووصفتها بأنها بالغة البرودة والحساب، معتبرة أن العقوبة السابقة لا تعكس خطورة الجرائم المرتكبة.

وتعود القضية إلى يوليو 2023، عندما قدمت باترسون وجبة «بيف ويلينغتون» تحتوي على فطر قبعة الموت السام لعدد من أقارب زوجها السابق، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، فيما نجا شخص رابع بعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج.