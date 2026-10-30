أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم (الجمعة)، تمديد عقد نجمه كريستيان بوليسيتش، في إطار خطته للحفاظ على عناصره الأساسية.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيانٍ عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن تمديد عقد لاعبه كريستيان بوليسيتش حتى 30 يونيو 2031».

زيادة في الراتب

وبحسب تقاريرَ صحفيةٍ، سيحصل الجناح الأيمن الأمريكي على زيادةٍ كبيرةٍ في راتبه بعد توقيع العقد الجديد مع ميلان.

أرقام بوليسيتش

وانضم بوليسيتش إلى نادي إيه سي ميلان عام 2023، قادماً من تشيلسي مقابل 22 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، سجل 44 هدفاً وصنع 28 هدفاً خلال 141 مباراة، كما كان هداف الفريق في موسم 2024-2025.

وغاب بوليسيتش عن معظم فترة الإعداد للموسم الجديد مع ميلان بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال كأس العالم، لكن بعد عودته التدريجية إلى الفريق أصبح ركيزةً أساسيةً في خطة المدرب روبن أموريم، حيث يلعب في مركزي صانع الألعاب والجناح.