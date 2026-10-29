قررت محكمة ساوثوارك كراون في لندن تأجيل محاكمة مهاجم الأهلي ومنتخب إنجلترا المتهم إلى 12 يونيو 2028، على خلفية اتهامه بالاعتداء على رجل داخل ملهى ليلي في وسط العاصمة البريطانية لندن.

القاضي يعتذر للمتهم

وأكد المتهم مجدداً براءته من تهمة الاعتداء خلال جلسة اليوم (الخميس)، فيما اعتذر القاضي كريستوفر هير للمهاجم الدولي الإنجليزي عن التأجيل طويلاً جداً، قائلاً: «هذا وقت طويل جداً، وأنا آسف لذلك، وكما تعلمون، تعمل محاكم التاج تحت ضغط كبير، ولدينا تراكم هائل من القضايا لأسباب مختلفة».

الإفراج عن مهاجم الأهلي بكفالة

وأُفرج عن المتهم بكفالة غير مشروطة عقب جلسة اليوم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للأهلي ضد الشباب غداً (الجمعة)، في دوري روشن السعودي.

المتهم مُهدد بالغياب عن «يورو 2028»

ويتزامن الموعد المبدئي لمحاكمته، المحدد في 12 يونيو 2028، مع دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2028»، التي تستضيفها إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز بشكل مشترك، ما يهدد مشاركته في البطولة، بحسب شبكة «BBC» البريطانية.