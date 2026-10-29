أثار منير نصراوي، والد نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، حالةً من القلق بعدما نشر رسالةً غامضةً طلب فيها المساعدة.

استغاثة عبر «إنستغرام»

ونشر منير نصراوي صورةً قديمةً له رفقة رئيس برشلونة جوان لابورتا عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، وكتب: «مرحباً بعائلة برشلونة بأكملها، أحتاج إلى المساعدة كشخص وكإنسان».

مشادة داخل مطار برشلونة

ولم يكشف والد يامال عن أي تفاصيل، لكن موقع «cronicaglobal» الإسباني ذكر أن نصراوي تورط في مشادةٍ حادةٍ داخل مطار برشلونة، أثناء استعداده للسفر إلى لندن لحضور حفل الكرة الذهبية، إذ وقعت الحادثة داخل أحد المقاهي في صالة الانتظار.

خلاف بسبب سترة

وأوضح التقرير، وفقاً لروايات شهود عيان، أن الأزمة بدأت عندما علّق نصراوي سترته في منطقةٍ غير مسموحٍ فيها بذلك، وعندما لاحظت إحدى العاملات في المقهى مخالفته قواعد المكان، توجهت إليه وطلبت منه إزالة السترة.

بصق واعتداء

لكن والد لاعب برشلونة لم يستجب لتعليمات الموظفة، بل أبدى رد فعلٍ متحدياً، وتصاعدت حدة النقاش سريعاً، حتى وصل الأمر إلى قيام نصراوي بالبصق في وجه النادلة، بعد توجيه عباراتٍ حادةٍ إليها.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الواقعة أثارت غضب الأشخاص الموجودين في المكان. ومع تصاعد حدة الاعتداء، حاول أحد الشهود التدخل لتهدئة الأجواء ومطالبة والد يامال بالتوقف عن التصرف بهذه الطريقة تجاه العاملة، إلا أن التوتر خرج عن السيطرة.

ورد نصراوي بعنفٍ تجاه هذا الشخص، ووجه إليه ضربةً، كما حاول الاعتداء عليه باستخدام كرسيٍ من المقهى، مهدداً بإلقائه نحوه.

تدخل الأمن

وأجبرت خطورة المشاجرة الحرس المدني الإسباني على التدخل بشكلٍ عاجلٍ، قبل أن ينتهي الخلاف ويتمكن نصراوي من الصعود إلى الطائرة دون مشكلاتٍ أخرى.