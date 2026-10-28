أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل 24 مباراة من الدور الأول لمسابقة كأس الملك، تضامناً مع ضحايا حادث تصادم قطارين في جنوب مدريد، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن قرار التأجيل جاء احتراماً لضحايا الحادث المأساوي الذي وقع صباح الأربعاء في محافظة توليدو، مشيراً إلى تعليق المواجهات التي كان مقرراً إقامتها بعد ظهر اليوم ومساءه.

وأكد الاتحاد أنه سيعلن في وقت لاحق المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، معرباً عن تضامنه مع المتضررين، ودعمه للجهات المختصة في جهودها للتعامل مع تداعيات الحادث ومساعدة المصابين.

ووفقاً للحصيلة الأولية التي أعلنتها السلطات الإسبانية، أسفر تصادم القطارين فائقي السرعة، على مسافة تقارب 150 كيلومتراً جنوب العاصمة مدريد، عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة 80 آخرين، في حادث يُعد من بين أسوأ كوارث السكك الحديدية التي شهدتها إسبانيا.