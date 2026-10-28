نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة (الأربعاء)، حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة للعام الدراسي 1448هـ.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد القحيز.

وفور وصول نائب وزير الدفاع عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمةً رحب فيها به وشكره على رعايته حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة، بعد إتمامهم مرحلة التأهيل العسكري التي اشتملت على المعارف النظرية والتمارين التطبيقية والعملية والميدانية بما يؤهلهم للعمل في أفرع القوات المسلحة.

بعد ذلك أدى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج، وكرَّم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تقلّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتقطت الصورة التذكارية له مع الخريجين، وخُتم الحفل بعزف السلام الملكي.