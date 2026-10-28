أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الأربعاء)، بوزير الدفاع الماليزي محمد خالد بن نور الدين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي، واستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وإدانة الاعتداءات الآثمة التي شنتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة والمشاعر المقدسة.