التقى امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة الدكتور علي بن إبراهيم خواجي يرافقه عدد من الأعضاء.

وتسلّم أمير المنطقة خلال اللقاء التقرير الختامي لأعمال الفرع الذي استعرض أبرز البرنامج والأنشطة.

واطّلع على ما تضمنه التقرير من مبادرات تهدف إلى تعزيز الممارسة الصحفية، من خلال إقامة البرامج التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات المتخصصة، بما يسهم في تنمية المهارات الإعلامية ورفع مستوى الأداء المهني.

ونوّه أمير منطقة جازان بأهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الصحفيين السعوديين في دعم الكفاءات الإعلامية، وتعزيز المهنية الصحفية، وإبراز المقومات التنموية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المنطقة، وما تشهده من مشروعات تنموية في مختلف المجالات.

بدوره، أعرب الدكتور علي خواجي عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان ونائبه على ما يحظى به القطاع الإعلامي من دعم واهتمام.