استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم (الأربعاء) في الرياض، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود خفض التصعيد واحتواء التوترات فيها، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تناول الوزيران هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، مؤكدين تضامن البلدين الشقيقين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما.