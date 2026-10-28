فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية إيمان الطوخي بدت مخالفة للصورة الذهنية التي يحتفظ بها الجمهور تجاهها منذ سنوات بعيدة بسبب ملامح الشيخوخة التي ظهرت عليها، حسم نجل شقيقة الطوخي الفنان أحمد محسن حقيقة الصورة المتداولة لخالته.

حقيقة الصورة

وأكد محسن عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أن الصورة مفبركة وغير صحيحة تماماً، مشيراً إلى أن الصورة مأخوذة من مسلسل رابعة تعود بعد إجراء تعديلات عديدة عليها.

توضيح إبن شقيقة الطوخي حول حقيقة الصورة

وأضاف: «يا جماعة هذه الصورة السخيفة التي على اليمين غير صحيحة بالمرة، هناك من أخذها وعملها بهذا الشكل هذا، أما الصورة التي على الشمال فهي الصورة الأصلية من مسلسل (رابعة تعود)، حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء».

إيمان الطوخي

وإيمان الطوخي من مواليد 11 يناير 1958، ومن أشهر أعمالها مسلسل «رأفت الهجان»، لكنها اعتزلت بسبب ضغوط نفسية أواخر التسعينيات.