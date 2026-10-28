فيما احتفلت النجمة الأمريكية تايلور سويفت بزفافها على لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي يوليو الماضي، كشفت تقارير صحفية عن التخلص من تجهيزات الحفل الفخم بطرق غير مألوفة تضمنت حرق الديكورات التي بلغت تكلفتها 30 مليون دولار.

حرق الديكور

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن فريق تنظيم الزفاف قرر حرق الديكورات المصممة خصيصاً للمناسبة، لمنع سرقتها أو بيعها لاحقاً في المزادات بوصفها تذكارات مرتبطة بالثنائي الشهير.

ووفقاً لمصدر لم يُكشف عن هويته، نُقلت التجهيزات من نيويورك إلى ولاية بنسلفانيا على متن 11 شاحنة نقل كبيرة، قبل التخلص منها بالحرق، دون تأكيد مستقل لمكان تنفيذ ذلك.

أثاث وتصاميم

وشملت التجهيزات أثاثاً يحمل الحرفين الأولين من اسمي سويفت وكيلسي، إلى جانب هياكل ضخمة وتصميمات مستوحاة من الحدائق، حوّلت قاعة ماديسون سكوير غاردن إلى مساحة احتفالية استثنائية.

وأكد التقرير أن سويفت شاركت في التخطيط لحفلها وتصميمه، لكنها لم تطلب بنفسها حرق الديكورات، وفقاً للمصدر.

وأُقيم الحفل في 3 يوليو 2026، بحضور أكثر من 1000 مدعو، بينهم سيلينا غوميز وبراد بيت وداكوتا جونسون وإد شيران وغيرهم من النجوم.