شاركت الفنانة المصرية أسماء جلال مجموعة من الصور من كواليس وعروض مسرحية «أنا مش عارفني»، التي تجمعها بالفنان عمرو يوسف ضمن فعاليات موسم الرياض، معربةً عن سعادتها بالتجربة والتفاعل الجماهيري مع المسرحية، التي شهدت إقبالاً كبيراً منذ انطلاق عروضها.

أجمل التجارب وأحلى الأوقات

ونشرت جلال الصور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، بالتزامن مع عرض المسرحية، وكتبت: «من أجمل التجارب وأحلى الأوقات اللي عشتها على مسرح الرياض مبسوطةً بكل لحظة وبكل الحب اللي شوفناه من الجمهور السعودي الجميل، ولسه مستنيينكم تنورونا لحد 1 نوفمبر إن شاء الله».

أنا مش عارفني

وحظيت مسرحية «أنا مش عارفني» بإقبالٍ جماهيري كبير خلال عرضها ضمن النسخة الجديدة من موسم الرياض، حيث رفعت لافتة «كامل العدد» في أول يومين من عروضها، وهو ما دفع الشركة المنظمة إلى تمديد فترة العرض لمدة خمسة أيام إضافية.

وكان من المقرر أن تُعرض المسرحية خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، قبل الإعلان عن استمرار عروضها على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي حتى (السبت) القادم الموافق 1 نوفمبر القادم، استجابةً للإقبال الجماهيري.

قصة المسرحية

تدور أحداث المسرحية حول «عمر» وهو طيار وسيم، يعيش قصة حب مع «ندى»، لكنه يخفي عنها أسراراً تتعلق بماضيه العاطفي، ومع انكشاف هذه الأسرار، يجد «عمر» نفسه أمام طبيب نفسي، يكتشف أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بـ«ندى»، وإنما به هو شخصياً، لتبدأ رحلة علاج غير تقليديةٍ يخوض خلالها مواقف غريبةً تدفعه إلى مواجهة عيوبه والنظر إلى نفسه بطريقةٍ مختلفة.

ويشارك في بطولة مسرحية «أنا مش عارفني» إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال كل من: بيومي فؤاد، نسرين أمين، أحمد عبد الوهاب، صلاح الدالي، يمنى طولان، آية عبد الرازق، وعدد آخر من الفنانين. والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج محسن رزق.