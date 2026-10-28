استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبدالرحمن الدوسري، النائب اللبناني سجيع عطية.

وجرى خلال الاستقبال عرض لمختلف التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.