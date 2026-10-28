زار القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية بجدة داي هوان كيم مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، يرافقه نائب القنصل وعدد من منسوبي القنصلية العامة، والتقى رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» والمشرف العام على «سعودي جازيت» جميل الذيابي، والمدير العام عبدالله الحسون، بحضور عدد من قيادات المؤسسة.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الإعلامي، وتسليط الضوء على العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، والشراكة التي تجمع البلدين، ودور الإعلام في التعريف بتطورها وتعزيز التواصل بين الشعبين.



وأكد القنصل العام أن العلاقات الدبلوماسية السعودية الكورية، التي تأسست عام 1962، تعمّقت على مدى تاريخها، موضحًا أن التعاون الذي بدأ في قطاعي الإنشاءات والطاقة اتسع ليشمل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والدفاع والرعاية الصحية والفضاء والتقنيات المتقدمة.



وقال إن هذه الشراكة تتواءم بصورة وثيقة مع رؤية المملكة 2030، وتدعم التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعة والابتكار التقني، مستشهدًا بمشروعين بارزين يعكسان تنامي التعاون بين البلدين، أولهما إنشاء شركة «هيونداي موتور» وصندوق الاستثمارات العامة أول مصنع للشركة لإنتاج السيارات في الشرق الأوسط بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وثانيهما تطوير أرامكو السعودية وشركائها الكوريين مشروع «شاهين» في مدينة أولسان، الذي يُنتظر أن يصبح أكبر منشأة للبتروكيماويات في كوريا.



وأضاف أن هذه المشاريع تجسّد شراكة سعودية كورية إستراتيجية تسهم في ترجمة طموحات رؤية المملكة 2030 إلى نتائج ملموسة.



وتجوّل القنصل العام والوفد المرافق في أقسام الصحيفة ومركز المعلومات، واطّلعوا على أرشيفها وما يضمّه من مواد صحفية وصور توثّق محطات العلاقات السعودية الكورية وأبرز الزيارات والمناسبات المرتبطة بها.



وشاهد الوفد عرضًا مرئيًا تناول تاريخ العلاقات بين البلدين وتطورها، كما اطّلع على جناح خُصّص لعرض صور وموضوعات تاريخية نشرتها «عكاظ» على مدى عقود، تعكس مواكبتها للعلاقات الثنائية وتوثيقها لمحطاتها.