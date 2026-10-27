بحث وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية في الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر 2026م، آفاق تطوير التعاون السعودي التركي في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز البحث والابتكار في البلدين، بما يفتح مجالات أوسع للتكامل وتبادل الخبرات وبناء المبادرات المشتركة.

وشملت الزيارة لقاء وزير التربية الوطنية التركي يوسف تكين، حيث جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، إلى جانب اجتماع ثنائي مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي الدكتور إيرول أوزفار، بحضور رؤساء عدد من الجامعات التركية؛ لبحث فرص تطوير الشراكات الأكاديمية، وتطوير البرامج والمبادرات التعليمية المشتركة، إلى جانب دعم تعلم اللغة العربية، وتعزيز التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتدريب التقني والمهني.

وتضمنت الزيارة كذلك، لقاء رئيس مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا (TUBTAK)، البروفيسور الدكتور أورهان آيدين، بحث فيها الجانبان فرص التعاون في البحث العلمي والابتكار وتطوير المشاريع البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة، وعلوم الفضاء، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث ومناطق التطوير التقني في البلدين.

والتقى البنيان بالطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات التركية، وذلك خلال زيارته الملحقية الثقافية السعودية في تركيا، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لهم وتقديم التسهيلات التي تسهم في دعم مسيرتهم التعليمية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية على توسيع آفاق التعاون في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية، وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة تسهم في تطوير القدرات البشرية، وتعزيز التميّز الأكاديمي والبحثي، ودعم الابتكار، وتحقيق الأولويات المشتركة للبلدين.