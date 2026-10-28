صنع المشكلة سهل، لكن حلها صعب.. هكذا تقول الحقيقة.

في الرياضة بيننا من يسعى دائماً إلى التأزيم بغض النظر كيف، فالمهم أن يتهم ويهاجم بلا دليل.

أجل الاتحاد الآسيوي مباراة النصر والوصل دون أن نعرف لماذا؟

جلنا استغربنا هذا القرار الصدمة؛ لأننا لم نجد أي مبرر.

ذهب بعض النصراويين وليس كلهم إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بطرح تساؤلات تبدأ بعتب وتنتهي بعضها بكلام لا دليل عليه.

وبعد ساعة فقط أجاب اتحادنا على الأسئلة النصراوية المنفعلة ببيان شافٍ وافٍ عزز من خلاله على رفضه للقرار وأكد عبره بأنه داعم للنصر.

تعليق مهني من الزميل خلف ملفي على البيان أنصف الاتحاد هاكم نصه: ‏بيان احترافي من الاتحاد السعودي لكرة القدم بما يؤكد (خطأ التأجيل)، ومن حق نادي النصر المطالبة بتطبيق القوانين (ربما باعتباره فائزاً 0/3)، ولا سيما أن اتحاد القدم أبدى استعداده لدعم (جميع ممثلي الوطن) في مثل هذا الموقف، مبينا أن كامل الترتيبات في أعلى جاهزية لاستقبال الأشقاء، وكذلك وصول الحكام ومراقب المباراة الذين اختارهم الاتحاد الآسيوي.

كنت أتمنى ألا يستعجل أولئك البعض من مهاجمة الاتحاد قبل أن يعرفوا الحقيقة والتي وصلتنا مكتملة الأركان عبر بيان صيغ باحترافية.

وهنا كل التفاصيل: ‏قمنا بالتنسيق مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة، بالعمل على استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطبات رسمية، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونادي الوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة.

‏كما وصل إلى الرياض في وقت سابق مراقب المباراة وطاقم الحكام المكلف بإدارتها، استعدادًا لإقامة المواجهة وفق موعدها المحدد، بما يؤكد اكتمال الترتيبات المتعلقة باستضافة المباراة.

إدانة للاتحاد الآسيوي ينبغي أن تنتهي وفقاً للوائح معاقبة المتسبب ومنح النصر نتيجة المباراة (3 صفر)؛ لأن التأجيل لم يكن له أي سبب.