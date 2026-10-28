كشف خال الشاب شريف خليفة، الذي تصدى لكلب مسعور وتمكن من قتله في مركز سمالوط بمحافظة المنيا المصرية، تفاصيل المواجهة التي وثقها مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً أن الكلب سبق أن عقر عدداً من الأهالي، بينهم أطفال، قبل أن تنتهي خطورته على يد الشاب.

وقال خال شريف، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، إن الكلب هاجم نجل شقيقته وعقره في أماكن متفرقة من جسده، إلا أن الشاب قرر التصدي له ومطاردته، خشية تعرض مزيد من الأهالي للخطر، قبل أن يعاود الكلب مهاجمته، ليتمكن في النهاية من القضاء عليه.

وأضاف أن شريف أُصيب خلال المواجهة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الكلب سبق أن تسبب في إصابة نحو 7 أو 8 من الأهالي، بينهم أطفال، أحدهم تعرض لإصابة في عينه. وأوضح خال الشاب أن إصابة الطفل أثّرت في شريف ودفعته إلى الإصرار على التصدي للكلب وإنهاء خطورته.

فيديو يحصد ملايين المشاهدات

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مواجهة الشاب للكلب المسعور، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً، بعدما أظهر إصراره على التصدي له رغم خطورة المواجهة، في محاولة لإنهاء تهديده لأهالي القرية.

وأشار خال شريف، في حديثه لـ«عكاظ»، إلى أنه لم يكن يتوقع أن يحظى الفيديو بهذا الانتشار الواسع، أو أن يحقق كل هذه المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.