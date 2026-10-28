بدأت القصة بإرهاق ظنته جزءاً من ضغوط الحياة اليومية، لكنها انتهت بإعلان التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد مواجهة استمرت أشهراً مع سرطان الثدي.

وكشفت فانيسا ترمب أنها تجاوزت المرض بنجاح عقب خضوعها لجراحة وعلاج إشعاعي، موضحة أن التعب الشديد كان أول مؤشر شعرت به قبل تشخيص إصابتها بفترة طويلة، رغم اعتقادها في البداية أن الأمر مرتبط بالانشغالات اليومية ومسؤوليات الأسرة.

وأشارت إلى أن الإرهاق كان يرافقها حتى أثناء أداء أنشطة بسيطة، قبل أن تكشف الفحوص الطبية حقيقة حالتها. وأكدت أن أحدث نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي أظهرت خلوها من السرطان، في خطوة وصفتها بالمطمئنة بعد رحلة علاج صعبة.

وخضعت فانيسا لعملية استئصال للورم، أعقبها برنامج علاجي تضمن جلسات من العلاج الإشعاعي، فيما تستعد لمواصلة الفحوص الدورية خلال السنوات المقبلة للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة أي مستجدات محتملة.

واستعادت فانيسا محطات رحلتها مع المرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربةً عن امتنانها للدعم الذي تلقته من المقربين، ومؤكدة أن الحديث عن تجربتها يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر والانتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم.

واختتمت رسالتها بدعوة المتابعين إلى عدم تأجيل الفحوص الطبية الدورية، مشددةً على أن الاكتشاف المبكر قد يصنع فارقاً كبيراً في رحلة العلاج وفرص التعافي.