تصدر الهلال قائمة أكثر الأندية لعباً للكرات الرأسية في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، بعدما سجل لاعبوه 36 رأسيةً، أسفرت عن 3 أهداف، ليأتي في صدارة الفرق الأكثر اعتماداً على الألعاب الهوائية.



وحل الأهلي في المركز الثاني بـ32 رأسيةً، سجل منها هدفين، فيما جاء الخلود ثالثاً بـ28 رأسيةً، نجح من خلالها في تسجيل 3 أهداف، متساوياً مع النصر في عدد الأهداف الرأسية، رغم تسجيل لاعبيه 26 رأسيةً.



واحتل التعاون المركز الخامس في القائمة بـ24 رأسيةً، سجل منها هدفين، في إحصائيةٍ تعكس تنوع الحلول الهجومية للأندية السعودية، وأهمية الكرات الهوائية في صناعة الفرص والوصول إلى الشباك خلال منافسات دوري روشن.