واصل مهاجم فريق الأهلي إيفان توني، تألقه في دوري روشن السعودي، بعدما تصدّر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بالقدم اليمنى خلال الموسم الحالي، برصيد ثمانية أهداف، متقدماً على منافسيه في سباق الأرقام التهديفية.



وجاء مهاجم فريق القادسية ماتيو ريتيغي، في المركز الثاني برصيد ستة أهداف، فيما حلّ النجم الهلالي الصربي سيرجيست سافيتش، ولاعب الجناح في فريق الاتحاد ستيفن بيرجوين،في المركز الثالث مناصفةً برصيد خمسة أهداف لكل منهما.



واختتم مهاجم فريق نيوم ألكسندر لاكازيت، قائمة الخمسة الأوائل، بعدما سجل أربعة أهداف بالقدم اليمنى، ليعكس هذا التصنيف التنوع الهجومي في دوري روشن، ويؤكد الحضور التهديفي اللافت لتوني بقميص الأهلي.