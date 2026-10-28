كشفت شركة تداول السعودية أن عمليات البيع على المكشوف شكلت أقل من 1% من إجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسية، خلال الفترة من بداية يناير حتى 27 أكتوبر 2026، إذ بلغت قيمتها 8.97 مليار ريال، بما يعادل 0.93% من إجمالي التداولات البالغة 968.78 مليار ريال.



وأوضحت «تداول» أن عدد صفقات البيع على المكشوف بلغ 23,857 صفقة، تمثل 0.03% من إجمالي صفقات السوق البالغة 87.40 مليون صفقة، فيما بلغ متوسط صافي مراكز البيع على المكشوف 0.085% من الأسهم الحرة خلال الفترة ذاتها.



وأظهرت البيانات أن قيمة عمليات البيع على المكشوف خلال الفترة من 1 إلى 27 أكتوبر الجاري بلغت 1.22 مليار ريال، بما يعادل 1.64% من إجمالي قيمة التداولات البالغة 74.52 مليار ريال، فيما بلغ عدد صفقات البيع على المكشوف 3,576 صفقة، تمثل 0.05% من إجمالي الصفقات البالغة 7.93 مليون صفقة.



وسجل متوسط صافي مراكز البيع على المكشوف أعلى مستوياته الشهرية خلال سبتمبر الماضي عند 0.106% من الأسهم الحرة، تلاه فبراير بنسبة 0.093%، ثم أكتوبر بمتوسط 0.092%، فيما سجل يونيو وأبريل أدنى المستويات عند 0.075% لكل منهما.



وبحسب البيانات، بلغ متوسط صافي مراكز البيع على المكشوف 0.089% في مايو، و0.082% في مارس، و0.079% في يناير، و0.078% في يوليو، و0.076% في أغسطس.



وأكدت «تداول السعودية» أن البيع على المكشوف ليس نشاطاً غير اعتيادي في شركات بعينها أو قطاعات محددة، مشيرة إلى أن مستوياته تقع ضمن النطاق التنظيمي الوارد في القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف.



وأشارت إلى استمرار مراقبة عمليات البيع على المكشوف، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي ممارسات مخالفة أو تركز غير اعتيادي، في إطار متابعة نشاط السوق وضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية.