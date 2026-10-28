أثارت تصريحات نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي بشأن صور ساخرة متداولة على الإنترنت ردود فعل في الصين، بعدما أعلنت شركات صينية إنهاء تعاونها التجاري معه، على خلفية حديثه عن صور تقارنه بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

وشملت القرارات شركات «دونغبنغ» للمشروبات، و«منغنيو» و«ميلكغروند» لمنتجات الألبان، التي أعلنت وقف علاقاتها التجارية مع اللاعب، وسط تأكيدات برفض أي تصرفات ترى أنها تمس المشاعر الوطنية للشعب الصيني.

وأصدرت شركة «دونغبنغ» بيانات عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بينها منصة «ويبو» الصينية، أكدت فيها إنهاء تعاونها مع مبابي، مشيرة إلى عدم تسامحها مع السلوكيات التي تعتبرها مسيئة للمشاعر الوطنية، من دون توضيح الأسباب التفصيلية للقرار.

ولحقت بها شركتا «منغنيو» و«ميلكغروند»، معلنتين بدورهما إنهاء التعاون مع النجم الفرنسي، في خطوة جاءت عقب تداول تصريحاته بشأن الصور الساخرة على نطاق واسع.

وتعود الواقعة إلى مقابلة حديثة سُئل خلالها مبابي عن الصورة الساخرة المفضلة لديه، ليتحدث عن صورة يظهر فيها وجهه مركبًا على صورة زعيم صيني، موضحًا أنه يضحك عليها ويستخدمها كثيرًا في المزاح مع أصدقائه.

ورغم أنه لم يذكر اسم أي قائد صيني صراحة في حديثه، فإن التصريح أعاد تسليط الضوء على صورة ساخرة انتشرت خلال الأشهر الماضية بين مشجعي كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر ملامح اللاعب الفرنسي في هيئة ماو تسي تونغ.