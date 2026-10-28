تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية نحو ملعب أنفيلد العريق، حيث يحتضن مواجهة ليفربول وتفوقه التاريخي ضد ضيفه تشيلسي، الساعة 11:00 من ليل اليوم (اﻷربعاء)، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الكاراباو.

رحلة الفريقين إلى ثمن النهائي

نجح صاحب الأرض في حجز مقعده بهذا الدور بعد تجاوزه عقبة توتنهام بنتيجة (3-1) في مباراة شهدت توهجاً هجومياً كبيراً. ويخوض الريدز اللقاء بملامح تكتيكية جديدة كلياً تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، مستنداً إلى المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي بات يقود القوة التهديفية.

على الجانب الآخر، تأهل البلوز، بقيادة تشابي ألونسو، بعد مهرجان أهداف مثير أمام ليدز يونايتد انتهى بنتيجة (6-3)، وكان قبلها قد انتصر على لوتون تاون بهدفين نظيفين، ويسعى تشيلسي للفوز لاستعادة توازنه المحلي بعد خسارته مؤخراً من توتنهام بهدفين نظيفين.

تاريخ حافل ومواجهات لا تقبل القسمة

تتسم لقاءات الفريقين في كأس الرابطة بالندية التاريخية المطلقة؛ إذ التقيا في 10 مباريات سابقة، تقاسم خلالها الطرفان الكفة بـ 4 انتصارات لكل منهما، في حين فرض التعادل نفسه في مباراتين. وتشكل هذه السهرة الكروية فرصة ثأرية نموذجية للفريق اللندني الذي خسر آخر نهائيين بالبطولة أمام الريدز؛ حيث حسم ليفربول لقب نسخة 2022 بركلات الترجيح، تلاها إنجاز نسخة 2024 بهدف قاتل في الوقت الإضافي.

صدام الأفكار والغيابات المؤثرة

تفرض الإصابات والغيابات كلمتها على خيارات المدربين؛ إذ يعاني ليفربول من غياب المجري دومينيك سوبوسلاي. وفي المقابل، يدخل تشيلسي المواجهة محروماً من خدمات حارسه إيميليانو مارتينيز بداعي الإصابة، كما يغيب نجمه الأبرز كول بالمر بسبب الإيقاف، مما يضع الفريقين أمام اختبار تكتيكي معقد لخطف بطاقة العبور نحو الدور ربع النهائي.