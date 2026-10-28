من المنتظر أن يعود المدافع الاتحادي أحمد شراحيلي للمشاركة في المباريات مع فريقه دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة، عقب فترة توقف بسبب أيام الفيفا التي ستبدأ (الإثنين) التاسع نوفمبر القادم، ويستمر حتى الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، إذ سيدخل في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع القادم بعد نهاية برنامجه التاهيلي.



وكان نادي الاتحاد أعلن في مطلع يوليو الماضي، عن تعرض أحمد شراحيلي إلى إصابة عبارة عن تمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر، وخضع اللاعب لعملية جراحية في مدينة بورتو البرتغالية، تحت إشراف استشاري جراحة الكاحل الدكتور نونو بريتو، وانخرط في برنامج علاجي وتأهيلي.



من جانب آخر، تقرر اقامة الفريق الاتحادي لمعسكر إعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية تحت إشراف المدرب ينز فيسينغ خلال فترة توقف المنافسات المحلية والقارية، بسبب إقامة بطولة كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، وقام بعض أفراد الجهاز الإداري بزيارة ميدانية في مطلع أكتوبر الجاري، للوقوف على جاهزية مقر المعسكر الخارجي، والاطلاع على الملاعب والمرافق واستكمال الترتيبات الخاصَّة بالبرنامج الإعدادي للفريق خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين، وإعدادهم بالشكل الفني لاستكمال منافسات الموسم الجاري.