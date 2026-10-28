وضعت نتائج الفحص المعملي النقاط على الحروف في قضية البلوغر منار سامي، بعدما كشف تقرير المعمل الكيميائي تفاصيل المواد التي تضمنتها الأحراز المضبوطة على ذمة القضية.

وأظهرت التحاليل احتواء عدد من المضبوطات على مواد مخدرة مدرجة بجداول قانون المخدرات؛ شملت الحشيش والكوكايين وبعض مشتقات الفينيثيل أمين، إلى جانب أقراص ثبت احتواؤها على مادة الترامادول.

ووفق التقرير، تبين أن إحدى القطع المضبوطة التي بلغ وزنها الصافي أكثر من 104 غرامات تحتوي على مادة الحشيش، كما ثبت احتواء عشر قطع أخرى على المادة ذاتها بوزن إجمالي تجاوز 88 غراماً.

كما شمل الفحص عشرات الأكياس البلاستيكية التي أظهرت النتائج احتواء بعضها على مادة الكوكايين، إضافة إلى كيس آخر ضم كمية من المادة نفسها، فيما كشفت التحاليل أيضاً عن أقراص متنوعة الأحجام والألوان احتوت على مشتقات الفينيثيل أمين ومادة الترامادول.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع إحالة منار سامي وزوجها ومتهم ثالث إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وفق ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة.