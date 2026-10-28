استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، في الرياض اليوم (الأربعاء)، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
الأمير تركي بن محمد يستقبل وزير خارجية الكويت ويبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
28 أكتوبر 2026 - 19:58 | آخر تحديث 28 أكتوبر 2026 - 19:58
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«عكاظ» (الرياض)
استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، في الرياض اليوم (الأربعاء)، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.
The Minister of State and Member of the Council of Ministers, Prince Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdulaziz, received today (Wednesday) in Riyadh, Sheikh Jarraj Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, the Foreign Minister of the sisterly State of Kuwait.
During the reception, the longstanding fraternal relations between the two brotherly countries were reviewed, along with ways to enhance them in various fields.