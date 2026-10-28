استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، في الرياض اليوم (الأربعاء)، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.