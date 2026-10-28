سجّلت كلية العلوم بجامعة الملك سعود إنجازًا علميًا متميزًا، بإدراج 151 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف أقسامها العلمية ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم لعام 2026، محققةً نموًا ملحوظًا بنسبة تقارب 36% مقارنة بالعام السابق 2025.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة العلمية والبحثية التي تتمتع بها كلية العلوم، والجهود المتواصلة التي يبذلها منسوبوها في إنتاج أبحاث علمية رصينة ذات تأثير عالمي، بما يسهم في تعزيز حضور جامعة الملك سعود في التصنيفات والمؤشرات البحثية الدولية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الإصدار التاسع من القائمة السنوية التي تُعدّ استنادًا إلى المنهجية البحثية التي طوّرها البروفيسور جون إيوانيديس من جامعة ستانفورد، بالاعتماد على البيانات العلمية المدرجة في قاعدة بيانات "سكوبوس" (Scopus) حتى الأول من أغسطس 2026.

ويستند التصنيف إلى مجموعة من المؤشرات العلمية المعتمدة لقياس التأثير البحثي، من أبرزها مؤشر h-index، ومؤشر hm-index المعدّل وفقًا للتأليف المشترك، وعدد الاستشهادات العلمية بعد استبعاد الاستشهادات الذاتية، إضافةً إلى المؤشر المركب (c-score) الذي يركز على جودة التأثير العلمي للأبحاث ومدى الاستشهاد بها، بدلًا من الاعتماد على عدد المنشورات العلمية وحده.

ويراعي التصنيف أدوار الباحثين في تأليف الأوراق العلمية، ويشمل 20 مجالًا علميًا رئيسيًا و174 تخصصًا فرعيًا وفق تصنيف (Science-Metrix).

وتشمل القائمة تقييم الأداء البحثي للعلماء على امتداد مسيرتهم العلمية حتى نهاية عام 2025، إلى جانب تقييم الاستشهادات العلمية المسجلة خلال العام ذاته.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار كلية العلوم في تعزيز التميز البحثي ورفع جودة مخرجاتها العلمية، ودورها الفاعل في دعم مستهدفات جامعة الملك سعود نحو الريادة العالمية في البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.