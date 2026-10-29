في مشهدٍ استثنائيٍّ كسر رتابة البروتوكولات الصارمة وخطف أنظار وسائل الإعلام العالمية، ظهر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث بجانبٍ عفويٍّ ومرحٍ أثار تفاعلاً واسعاً، بعدما اندمج في رقصةٍ شعبيةٍ صاخبةٍ مع السكان المحليين في شوارع العاصمة ناساو، خلال زيارته الرسمية الأولى لدول الكاريبي منذ اعتلائه العرش.

وتحول الموكب الملكي في جزر الباهاما إلى كرنفالٍ مفتوحٍ، حيث تفاعل الملك تشارلز بعفويةٍ مطلقةٍ مع إيقاعات مهرجان «جانكانو» التراثي الشهير، مقتحماً الصوف والأزياء الملونة ليشارك الفرق الاستعراضية تمايلها واستعراضاتها، وسط ذهولٍ وترحيبٍ عارمٍ من الحشود التي تجمعت لرؤية رأس الدولة الدستوري في لقطةٍ غير مألوفةٍ.

ولم تتوقف مشاهد الخروج عن المألوف عند حدود الرقص، إذ ترجل الملك تشارلز سيراً على الأقدام نحو «ساحة البرلمان» في قلب ناساو، يتفقد أكشاك الحرفيين ويتجاذب أطراف الحديث الودي مع البائعين والأهالي، مطلعاً على منتجات السلال اليدوية وألياف الرافيا التقليدية دون قيود الحراسة المشددة.

وتأتي هذه التحركات العفوية لتلقي بظلالها على زيارةٍ تحمل أبعاداً سياسيةً ودبلوماسيةً عميقةً، فعلى الرغم من استقلال الباهاما التام عام 1973، إلا أنها ما زالت تتمسك بتبعيتها لمنظومة الكومنولث، حيث يسعى التاج البريطاني عبر هذه اللفتات الإنسانية إلى تجديد الروابط الثقافية وتأكيد متانة العروق التاريخية التي تجمع بريطانيا بدول الكاريبي.