أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم (الخميس)، بدولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وفي بداية الاتصال، قدم ولي العهد تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطارين في مملكة إسبانيا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، فيما عبر عن الشكر لولي العهد على مشاعره النبيلة.

وأعرب عن إدانة إسبانيا للهجمات العدوانية التي تشنها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، مؤكداً تضامن إسبانيا الكامل مع المملكة.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.