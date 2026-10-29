أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس بالرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا.

وفي بداية الاتصال، أعرب الرئيس الكوري عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت منشآت مدنية في المملكة.كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في عدد من المجالات.



وأجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم (الخميس)، بالرئيس نيكوشور دانيال دان رئيس رومانيا.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، كما جرى استعراض التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات وبحث سبل تعزيزها وتطويرها.