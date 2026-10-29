تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية اليمن الشقيقة الدكتورة أفراح الزوبة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، والاعتداءات المستمرة لمليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية، والجهود المبذولة لدعم الحكومة اليمنية ومساندتها في أداء مهامها، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.