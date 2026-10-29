رفع الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد المعيوف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وما تمثله من تشريف ومسؤولية في خدمة القضاء الإداري.

وأكّد أن هذه الثقة تمثل دافعاً لمواصلة العمل على رفع كفاءة الأعمال القضائية، وتطوير إجراءاتها، وتعزيز تكاملها، بما يواكب مستهدفات منظومة ديوان المظالم للريادة وتعظيم الأثر، ويسهم في تجويد إجراءات التقاضي والارتقاء بتجربة المستفيدين.

وأشار إلى أن ديوان المظالم، في ظل ما يحظى به من حرص ومتابعة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، وما يزخر به من كفاءات قضائية وإدارية وقدرات مؤسسية، يمضي بخطى ثابتة نحو مواصلة التطوير وتحقيق مستهدفاته.

واختتم تصريحه سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في أداء المسؤولية، وأن يعينه على الإسهام في تطوير أعمال القضاء والتنفيذ الإداري وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.